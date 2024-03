Ouverture de la nouvelle médiathèque Leconte de Lisle

Le vendredi 22 mars dernier, le public était invité à célébrer la métamorphose totale de cet équipement culturel emblématique. Inaugurée en 1989, cette bibliothèque du savoir a été repensée et modernisée pour répondre aux standards d’une ville de plus de 100 000 habitants.

Cette rénovation ambitieuse s’inscrit dans une démarche visant à mieux répondre aux besoins d’un territoire comptant plus de 10 000 abonnés au réseau de Lecture publique de Saint-Paul.

L’objectif principal de cette entreprise était de doter Saint-Paul d’un lieu culturel plus attractif, dynamique et moderne. La rénovation de la plus grande médiathèque de la commune, s’étendant sur 1 045 mètres carrés, symbolise l’engagement fort de la Municipalité envers le Bassin de vie de Saint-Paul centre.

Cette médiathèque modernisée incarne également l’engagement de la ville en faveur de la Lecture Publique.

Depuis sa réouverture complète le 18 décembre 2023, les habitants de Saint-Paul bénéficient d’une offre de services enrichie. Le site a été amélioré en termes de modernité, de confort et d’esthétique.

Un investissement financier de 1,3 million d’euros a été nécessaire pour mener à bien cette rénovation. Un investissement indispensable pour offrir à la population un service de qualité et pour préserver ce cher patrimoine culturel .

La célébration de cette ouverture s’est clôturée en musique avec le concert de l’artiste Tine POPPY.