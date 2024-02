Orientations Budgétaires : le point sur les dispositifs de lutte contre l’illectronisme à Saint-Paul

Hélène Rougeau, déléguée aux affaires militaires, à la prévention de la délinquance et au développement de l’innovation numérique sur le territoire fait le point sur les dispositifs mis en place par la Ville dans le cadre de la lutte contre l’illectronisme (espaces numériques, accompagnement, recrutements d’aidants numériques…). La Ville de Saint-Paul, résolument tournée vers l’avenir numérique, œuvre pour que chaque habitant puisse maîtriser les outils numériques essentiels à son quotidien. Elle continuera à développer des ateliers, renforcer ses permanences et collaborer avec des partenaires associatifs pour être au plus près des besoins des habitants.