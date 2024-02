Orientations budgétaires : la sécurité et la tranquillité publique au coeur des priorités

Sébastien GUYON, Délégué à la Politique de l’Eau, à l’Assainissement et à la GEMAPI, à la gestion du personnel communal, à la sécurité et à la police revient dans cette vidéo tournée dans le cadre des orientations budgétaires de la ville sur la sécurité et la tranquillité publique des famille Saint-Pauloises. Au coeur du projet de mandature, i l sera question du renforcement des moyens humains et matériels de la Police Municipale, de l’augmentation significative des effectifs, de la Vidéo-Protection, de la Brigade de Nuit, de la Cellule VIF, de la Cellule Harcèlement scolaire, de la Cellule Chiens dangereux…