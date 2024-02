Orientations budgétaires : La politique sportive de la Ville de Saint-Paul expliquée

À Saint-Paul, ville labellisée « Ville Active et Sportive » et « Terre de Jeux » nous avons fait de la Pratique des Activités Physiques et Sportives une priorité majeure de notre politique. Patrick Legros, Délégué au développement du sport et des équipements sportifs revient sur la politique Sportive axée sur le sport comme Vecteur de santé, de cohésion sociale, d’inclusion, d’attractivité et de valorisation du territoire. En 2024, la Ville accueillera plusieurs manifestations de grandes ampleurs telles que la fan zone des JO, Club 2024, le passage de la flamme olympique, la 13ème édition de l’Open des Brisants, le départ de 20 marmay pour assister aux JO…