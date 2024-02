Orientations budgétaires : Kevin Dain révèle la politique jeunesse audacieuse menée par la Ville

Dès le début de la mandature, les élu.es de la majorité ont initié une politique jeunesse audacieuse, caractérisée par une organisation pro active qui démontre son engagement envers la jeunesse. Cette politique repose sur quatre axes fondamentaux : l’épanouissement par la culture et les loisirs, la contribution à l’insertion, la prévention et la santé, ainsi que l’accompagnement dans l’exercice de la citoyenneté et de l’engagement. Précisions avec Kevin DAIN, Délégué à la jeunesse et chargé du suivi du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes.