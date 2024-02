Opération Post Cyclone – Déchets Végétaux » plus de 2500 tonnes de déchets verts collectés depuis le 16 janvier par la SPL SUDEC

Le mardi 16 janvier 2024, dès la levée de l’alerte rouge, suite au passage du cyclone Belal, la CASUD, a sollicité la SPL SUDEC afin d’activer « l’Opération Post Cyclone – Déchets Végéraux ».

L’objectif de cette opération, toujours en cours, est de mobiliser les moyens de collecte adaptés aux gros volumes de déchets végétaux sur les communes du Tampon et de l’Entre-Deux.

La 1ere semaine de l’opération a consisté à accompagner, en priorité, les services communaux pour l’enlèvement des déchets verts sur les voies ouvertes à la circulation. Puis, à partir du lundi 22 janvier, a commencé la collecte des déchets verts déposés par les administrés.

D’importants moyens matériels et humains sont mobilisés : 10 camions de tonnage différents et 4 Bells pour collecter et acheminer les déchets végétaux sur les différents sites de stockage provisoires de l’Entre-Deux et du Tampon, avant les transferts à la plateforme de traitement de la Plaine des Cafres par des camions de 44 tonnes de type cachalot.

Une mutualisation des moyens humains de la CASUD et de la SPL SUDEC a été également arrêté afin d’augmenter l’efficacité de l’opération.

A la date d’aujourd’hui :

– 1100 tonnes déjà transférées sur la plateforme de déchets verts de la Plaine des Cafres

– 400 tonnes sur l’Entre-Deux en attente de transfert

– 2000 tonnes sur les sites du Tampon en attente de transfert

Pour rappel, l’efficacité de « l’Opération Post Cyclone – Déchets Végétaux » a été démontré après le passage de Batsirai en 2022.