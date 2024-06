Opéra jazz “Rose et Rose”

Rose et Rose : Un opéra jazz qui réunit et sensibilise

Le mercredi 5 juin, le Téat Plein Air de Saint-Gilles a accueilli une représentation exceptionnelle d’opéra jazz. Le spectacle “Rose et Rose”, fruit d’un vaste projet artistique et pédagogique ayant mobilisé près de 300 enfants des écoles de Saint-Paul.

Les élèves des écoles Paul Julius Benard, Jasmin Robert, Tan Rouge, Fleurimont, Roquefeuil, Palmistes, Rosalie Javouay, et Louise Siarane ont uni leurs talents pour cette performance unique.

Le rectorat et les enseignants ont aussi joué un rôle crucial en mobilisant leurs classes autour de ce spectacle, démontrant une approche innovante et efficace pour sensibiliser à la problématique du harcèlement scolaire.

Le harcèlement scolaire est un fléau qui touche malheureusement toutes les tranches d’âge, y compris les élèves des écoles primaires, collèges, et lycées. Les écoles doivent être des lieux où les enfants se sentent respectés et en sécurité.

L’art, le spectacle, et la musique sont de puissants vecteurs de sensibilisation. Les marmailles de cet opéra jazz, deviendront à leur tour des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement scolaire.

Ce spectacle s’est construit en collaboration avec de nombreux artistes comme Alvaro Bello, Valérie Alane, le Centre de Création Artistique Amadeus, et la compagnie Véronique Asencio.

“Rose et Rose” est bien plus qu’un spectacle; c’est un message puissant pour tous. Par le biais de l’art et de la collaboration, Saint-Paul montre son engagement à faire de ses écoles des lieux de respect et de sécurité pour tous les enfants.