Octobre rose : Soirée de prévention sur le cancer du sein ce samedi soir

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association ASETIS, soutenue par la ville, en partenariat avec les restaurateurs de la rue Auguste Babet à Saint-Pierre, organise une soirée de prévention et d’informations sur le cancer du sein le samedi 14 octobre à partir de 19h00 avec :

Le palais des sens

Restaurant Ko

La Bodega

Le tapas Soif

Le Paradoxe

Pourquoi les restaurateurs ?

Pendant et après le traitement, les papilles gustatives des personnes concernées par un cancer sont mises à rude épreuve.

Ainsi, pour susciter l’envie, le plaisir visuel est indispensable. La beauté de l’art culinaire réside dans l’harmonie et l’équilibre des saveurs mais aussi dans l’interaction des textures et des couleurs.

A travers cette action, ASETIS fait un clin d’œil particulier à toutes les personnes concernées par un cancer. ASETIS c’est plus de 250 personnes accompagnées dans le cadre d’un cancer depuis 2018 par une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière, coach en activité physique et adapté, psychologue, diététicienne, et bien d’autres).

Objectif : sensibiliser le grand public au cancer du sein et promouvoir le dépistage autour d’un événement festif, familial et ludique.

Merci de votre présence et d’informer vos lecteurs et auditeurs sur ce moment d’échange avec notre équipe et d’une belle soirée musicale.

ARTISTES à l’affiche :

Frédéric Joron

Waren et Alix