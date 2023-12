Nouvel An Gadiamb 2023 sur les plages saint-pauloises

Nouvel An Gadiamb 2023 sur les plages de Saint-Paul tout en préservant la nature !

Ce mardi 26 décembre , les règles de bonnes pratiques ont été présentées à la presse lors de la conférence par le Maire, les élus et le sous-préfet de l’arrondissement Ouest.

Pour commencer la nouvelle année dans les meilleures conditions dans un environnement naturel exceptionnel, la Ville de Saint-Paul, un ensemble de mesures et d’interdictions visant à préserver le patrimoine naturel du lagon, les plantations de l’arrière-plage et, bien entendu, pour garantir la tranquillité et la sécurité publiques des riverains et des fêtards.