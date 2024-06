Nouveau service de prêt gratuit de broyeur à végétaux !

Afin de réduire la production et le volume de déchets végétaux, nous proposons aux habitants du Territoire de l’Ouest la mise à disposition gratuite d’un broyeur.

Vous aimez jardiner ou souhaitez tout simplement transformer vos déchets végétaux ? Voici comment faire …

Avant tout, il faut savoir que les déchets végétaux transformés en broyat et en copeaux de bois sont utilisés comme paillage à disposer autour de vos plantes pour les meilleurs conditions de croissance. Cette technique vous permet aussi d’économiser de l’eau car vous arroserez moins souvent, de diminuer les interventions d’entretien, car les mauvaises herbes prolifèrent moins,…

Dans le composteur, les déchets végétaux broyés se décomposent plus facilement et produisent un terreau riche pour vos plantes.

Comment réserver un broyeur ?

Nous mettons à disposition des foyers un broyeur à végétaux pendant 24 heures, 48 heures ou le temps d’un week-end.

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de fournir une pièce d’identité, un justificatif de domicile, une attestation de responsabilité civile ainsi qu’un chèque de caution de 150€.

Pour réserver un broyeur ► ICI

Pourquoi le Territoire de l’Ouest propose-t-il ce service ?

Cette initiative s’inscrit dans la politique de prévention des déchets de la collectivité, qui vise notamment à réduire les déchets végétaux par le compostage domestique et le broyage. En 2022, plus de 6 millions d’euros du budget général ont été consacrés à la gestion des déchets (en plus de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – TEOM), ce qui souligne l’importance de trouver des solutions durables pour réduire ces coûts. En encourageant les pratiques de valorisation des déchets au sein des foyers, nous contribuons à alléger la charge financière de la collectivité et à investir ces ressources dans des missions de services publics plus enrichissantes.

Testez ce nouveau service et parlez-en autour de vous !

Nous vous encourageons vivement à profiter de ce nouveau service et à partager cette information avec vos proches.

Ensemble, nous pouvons agir pour la préservation de notre environnement et la gestion responsable de nos ressources.