Sous les rayons du soleil du week-end du 30 et 31 décembre, les agents du service des Plages de la mairie de Saint-Paul ont brillé sur les terrains sportifs, dévoilant des résultats exceptionnels obtenus au cours de l’année 2023. Leur détermination, leur préparation rigoureuse et leurs performances lors de déplacements parfois internationaux sont à l’honneur. En représentant fièrement les sportifs réunionnais, ils incarnent également les valeurs et l’engagement de la municipalité. Un bref article pour saluer ces champions au sein de notre communauté municipale.

Olivier Marimoutou : Discipline – Knee Board / Drop Knee / Body Surf.

– Champion de la Réunion 2023 catégorie Knee Board.

– Vice Champion de la réunion 2023 catégorie Body surf.

– 4° aux Cht de France 2023 catégorie Knee Board.

– 9° / 40 aux Maldives Pro 2023.

– 3 ème Français catégorie Knee Board.

– 8 éme Français catégorie Drop Knee.

Alexandre Rivière : Discipline – Body Board / Drop Knee.

– Champion de la Réunion 2023.

– Portugal Sintra Pro 2023 15° / 40.

– Cht de France 2023 Biarritz 5° / 12

Aurelien Meynieux : Discipline – Long Board.

– 15 Fois Champion de la Réunion.

– 1er Coupe de la Réunion 2023.

– 2éme Internationnal Pro Philippine 2023.

Ludivine Munschy : Discipline – Trail / Multi.

– 1ére Swim / Run Réunion 2023.

– 3éme Cilaos Woman Trail 2023.

– 5éme Ultra Caldéra 97kms 2023.

Plus de photos : https://www.mairie-saintpaul.re/nos-agents-saint-paulois-ont-du-talent/