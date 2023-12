Nocturnes à la piscine : toujours autant de succès !

Après le franc succès des premières éditions à la piscine municipale de Plateau Caillou (Josselyn FLAHAUT) et du Front de mer (Lisette TALATTE), retour en images sur la nocturne qui s’est déroulée à la piscine municipale de Plateau Caillou, ce mardi 12 décembre. Vous avez été nombreux à participer et à vous divertir avec les activités proposées : des cours d’aquagym gratuits pour les adultes, une initiation à l’apnée par le club APR (public exclusivement nageur) et une initiation au sauvetage côtier par le club Run West (public exclusivement nageur). Rejoignez-nous pour vivre des moments aquatiques inoubliables ! La prochaine nocturne aura lieu le 19 décembre à la piscine du Front de mer et les activités seront proposées par le club Aqua Bien-Être. Cette fois-ci profitez de cessions gratuites d’Aqua jogging (18h45-19h05 / 19h15-19h35) de Natation fit training (de 19H45-20h05 / 20h15-20h35), d’aqua fit training (18h45-19h05/19h15-19h35) et d’aquaphobie (de 19H45-20h05 / 20h15-20h35)

L’entrée est libre et gratuite ! Les places dans les cours sont limitées et les réservations se font obligatoirement à l’accueil de la piscine. N’oubliez pas votre bonnet de bain !

