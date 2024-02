Noces d’orchidée des époux Dally

Julienne et Emmanuel Dally habitent Piton Saint-Leu et ont donné rendez-vous à la famille pour un grand déjeuner en l'honneur de leurs 55 ans de mariage.

Julienne a 78 ans et Emmanuel 84 ans.

Le Maire, Bruno Domen et ses élus, Brigite Dally et Elie Léar leur ont rendu visite et ont partagé un moment convivial avec la famille.

Tous deux ont eu une vie de labeur dans les champs de cannes. « Un métier difficile, une vie rude » dit Julienne, et qui ne leur a pas permis d’étudier. C’est la maman d’Emmanuel qui s’est chargé de faire la demande en mariage auprès de la famille de Julienne.

Aujourd’hui, notre joli couple coule des jours plus paisibles, entouré de leurs 4 enfants et de leurs 7 petits-enfants.

Souhaitons-leur encore de belles années de bonheur !