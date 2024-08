Noces d’Or des époux Dally

Josiane (née Apaya) 74 ans, et Ernest 82 ans, fêtent aujourd’hui, en famille, leur 50 ans de mariage.

Parents des propriétaires d’une boutique de fruits et légumes bien connue à Portail, Ernest a travaillé en tant qu’agriculteur et Josiane était femme au foyer.

Rencontrés et mariés à Saint-Leu, ils ont donné naissance à 4 enfants qui eux-mêmes leur ont donné 12 petits-enfants.

Le Maire, Bruno Domen et les élus Brigitte Dally et Stéphane Virama se sont rendus au domicile des époux pour célébrer cet événement familial avec eux.

Bon anniversaire aux époux Dally !