Noces d’Or des époux Bénard

Félicitations à Suzy et José BENARD pour leurs 50 ans de mariage !

Originaires du Tampon, ils se sont installés au Plate Saint-Leu où ils ont fondé une jolie famille avec 6 enfants, 10 petits-enfants et 1 arrière-petite-fille!

José, ancien maçon, et Suzy, aide ménagère, se sont rencontrés par le plus beau des hasards alors que José se rendait chez son frère, et depuis, leur amour n’a cessé de grandir!

Depuis leur retraite, ils passent leurs journées à choyer leurs proches et à prendre soin de leurs belles fleurs et de leurs adorables petits compagnons à plumes et à poils (oiseaux, poissons et lapins nains)!

Ce dimanche 21 Avril, entourés de leur famille, ils célèbrent ce demi-siècle d’amour et de complicité!

Le Maire, Bruno Domen est venu leur témoigner ses félicitations et partager ce moment avec eux.