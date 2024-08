Noces de diamant des époux Ramsamy

L’union de Donnadieu et de Irène le 4 août 1964 à Saint-Leu symbolise à la fois la longévité, la pureté et la solidité d’un couple. Les époux Ramsamy ont toujours habité le quartier de Stella et ont trois enfants, cinq petits-enfants et 4 arrières petits-enfants.

L’adjointe au Maire, Brigitte Dally et les conseillers municipaux Josian Zettor et Marie-Josée Sinapayel ont salué le parcours de ce couple exemplaire. Donnadieu et Irène se sont rencontrés lors d’une fête populaire et ont commencé à communiquer par courriers.

Des mots doux qui ont su toucher au cœur sa bien-aimée qui l’a attendu avec Amour durant tout son service militaire en métropole.

De retour, Donnadieu a trouvé pour sa dulcinée une petite maison en bois sous tôle. Tour à tour pointeur puis cadre dans le bâtiment, Donnadieu a construit patiemment le bonheur de toute sa famille.