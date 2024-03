Mois de la femme : Balade des talents féminins

Le samedi 23 mars dernier, la ville de Saint-Paul a vibré au rythme des talents féminins lors d’une balade spéciale à travers les sites historiques emblématiques. Cette initiative visait à mettre en lumière l’art et la créativité des femmes, tout en offrant aux participants une expérience culturelle immersive et enrichissante.

Chaque arrêt de cette balade unique combinait une visite explicative des sites historiques avec une prestation artistique captivante, offrant ainsi une occasion unique de découvrir l’histoire de Saint-Paul tout en célébrant le talent féminin sous toutes ses formes.

Le parcours de cette journée mémorable comprenait cinq étapes inoubliables :

1. Jardin de l’Église : Dès le départ, les participants ont été transportés dans une ambiance envoûtante grâce aux harmonies puissantes des Soul Sisters 974. Dans le cadre pittoresque du jardin de l’église, ces talentueuses chanteuses ont captivé leur public avec leur interprétation passionnée du gospel, créant ainsi une atmosphère empreinte de spiritualité et d’émotion.

2. Longère Sudel FUMA : La balade s’est poursuivie avec les mélodies envoûtantes du saxophone interprétées par Emy POTONNIÉ. À la longère Sudel FUMA, les spectateurs ont été transportés par la magie de sa musique, qui a enveloppé le lieu d’une ambiance enivrante et captivante.

3. Débarcadère : Au débarcadère, proche des statues malgaches emblématiques, les participants ont eu l’occasion d’explorer l’expression corporelle et culturelle à travers le projet “Danse ton Kartié” présenté par Artmayage Cie et Florence Boyer. Cette performance dynamique a mis en lumière la richesse des traditions locales, offrant ainsi un spectacle haut en couleur et en énergie.

4. Villa Verguin : À la Villa Verguin, les spectateurs ont été enchantés par la voix élégante de Régine LANGENIER. Avec son talent exceptionnel pour le chant lyrique, elle a transporté son public dans un univers de beauté et d’émotion, offrant ainsi une performance musicale inoubliable.

5. Maison Serveaux : Enfin, la journée s’est conclue avec un dialogue théâtral engageant à la Maison Serveaux, présenté par Delixia Perrine et Tania Boristhene. Cette performance interactive a invité le public à réfléchir sur des thèmes importants tout en mettant en lumière le talent et la créativité des femmes dans le domaine du théâtre.

En somme, la balade découverte des talents féminins à Saint-Paul a été une journée mémorable de célébration culturelle, mettant en avant la diversité et la richesse artistique des femmes de la région. Cette initiative réussie témoigne de l’engagement de la ville à promouvoir l’égalité des genres et à valoriser les contributions remarquables des femmes dans tous les domaines de la société.