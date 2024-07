Modification de circulation : Soirée des Diplômés – mercredi 17 juillet

Le mercredi 17 juillet, la Ville de Saint-Paul organise une soirée destinée à tous les nouveaux diplômés de Saint-Paul.

Pour permettre le bon déroulement de cette soirée les mesures suivantes seront prises du mercredi 17 juillet 2024 à partir de 15h00 jusqu’au 18 juillet 2024 à 01h00 :

• la rue du Quai Gilbert sera fermée à la circulation portion comprise entre les rues Louis

Lépinay et Rhin et Danube, des déviations seront mise en place vers les rues Labourdonnais et Suffren,

• le stationnement et l’arrêt seront interdits sur la place du Débarcadère.

