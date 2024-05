Mobilisation internationale pour les zones humides : La Réunion au cœur de l’action

Du 20 au 25 mai 2024, La Réunion a rassemblé des experts internationaux pour la protection des zones humides. La Semaine internationale des zones humides Ramsar a réuni plus de 260 acteurs d’Outre-mer, de l’Hexagone et d’Afrique australe, tous unis par un objectif commun : préserver ces écosystèmes d’une importance capitale pour la planète.

Séminaire sur la gestion durable des zones humides marquée par plusieurs avancées majeures :

L’élaboration de feuilles de route territorialisées pour les zones humides ultramarines pour la période 2024-2030. Ces feuilles de route définissent des stratégies concrètes pour la gestion durable de ces zones fragiles, en tenant compte des spécificités de chaque territoire.

L’adoption de la déclaration de La Réunion, un accord historique de coopération et de mobilisation des pays de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) pour les zones humides. Cette déclaration vise à promouvoir une utilisation rationnelle des zones humides dans la région de la SADC et à renforcer la coopération pour la mise en œuvre de la Convention de Ramsar.

Le lancement du premier appel à l’action de La Réunion pour les zones humides. Cet appel invite à une mobilisation collective pour enrayer le déclin alarmant des zones humides, qui disparaissent trois fois plus vite que les forêts.

Pourquoi c’est important ?

Les zones humides (comme les marais et les étangs) sont des écosystèmes essentiels qui disparaissent trois fois plus vite que les forêts. Elles jouent un rôle crucial pour la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.

Le Territoire de l’Ouest a joué un rôle central dans cet événement, en mettant en avant son expertise reconnue dans la gestion des zones humides. L’île abrite une diversité unique d’écosystèmes humides, tels que des étangs, des forêts humides d’altitude et des récifs coralliens, tous menacés par l’activité humaine et le changement climatique.

L’Appel à l’action du séminaire Ramsar Réunion, sera une contribution majeure de la France à la COP 15 de la Convention de Ramsar, qui aura lieu en 2025 au Zimbabwe.

Communiqué complet a télécharger : BILAN SIZH-1