Mieux manger, un engagement de la Ville de Saint-Paul !

Journée de Clôture du Programme de Sensibilisation Alimentaire à l’École Maternelle de Ravine 3 Bassins

Le 28 juin, l’école maternelle de Ravine 3 Bassins a organisé une journée riche en activités pour les enfants, marquant la fin d’un programme de sensibilisation alimentaire débuté en mai. Ce programme visait à éduquer les parents et les enfants sur l’importance du choix alimentaire, avec un accent particulier sur la découverte des fruits et légumes et l’alimentation équilibrée au petit déjeuner. Huit écoles, dont la Ravine 3 Bassins, ont participé à cette initiative, et Ravine 3 Bassins a été la première à en bénéficier.

Activités de la Journée :

1. Vente de Gâteaux : Les enfants et les parents ont pu déguster et acheter des gâteaux préparés avec amour, une façon ludique de découvrir des recettes saines et savoureuses.

2. Atelier de l’IREN sur l’Introduction de la DME : L’Institut de Recherche et d’Éducation Nutritionnelle a animé un atelier sur la Diversification Menée par l’Enfant (DME), offrant des conseils pratiques pour introduire les solides de manière autonome et sûre.

3. Fabrication Artisanale de Farine et Huile : Les participants ont appris à fabriquer de la farine et de l’huile artisanales, soulignant l’importance de connaître et de maîtriser les procédés de transformation des aliments.

4. Atelier Plantations : Les enfants ont mis les mains dans la terre, découvrant le plaisir de planter et de voir pousser leurs propres légumes et fruits, une activité qui encourage la patience et la responsabilité.

5. Pêche à Ligne sur la Thématique des Aliments : Un jeu éducatif où les enfants ont pêché des poissons symbolisant différents aliments, une manière amusante d’apprendre à reconnaître et à catégoriser les aliments sains.

6. Dégustation de Bissap : Les enfants ont pu goûter le bissap, une boisson traditionnelle à base d’hibiscus, riche en vitamines et antioxydants.

7. Atelier Pédagogique : Divers ateliers pédagogiques ont été proposés pour approfondir les connaissances des enfants sur la nutrition et les bienfaits d’une alimentation équilibrée.

8. Spectacles avec les Enfants : Les enfants ont présenté des spectacles, mettant en scène leurs apprentissages et sensibilisant les parents de manière créative et interactive.

9. Atelier YOGA du Train : Une séance de yoga a été proposée, combinant exercices physiques et relaxation, et démontrant l’importance de l’activité physique dans une vie saine.

Partenariat pour le Compostage

En partenariat avec le Territoire de l’Ouest, un atelier a été mis en place pour apprendre aux participants à faire leur propre compost. Cet atelier visait à sensibiliser les enfants et les parents à la gestion des déchets organiques et à l’importance du recyclage pour un environnement durable.

Cette journée festive a marqué la fin d’une campagne de sensibilisation réussie, ayant atteint ses objectifs d’éducation nutritionnelle et de promotion de l’alimentation saine. Grâce à ce programme, les enfants de l’école maternelle de Ravine 3 Bassins et leurs parents sont désormais mieux informés sur les choix alimentaires et leurs impacts sur la santé. L’initiative a également renforcé la communauté en créant des moments de partage et d’apprentissage collectif.