Michel Fontaine rend hommage à Cassim Selot

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Cassim SELOT, commerçant respecté de notre centre-ville et pilier de sa communauté. Son engagement sans faille au sein des Volontaires d’Entraide Musulmane et son dévouement envers les familles endeuillées témoignent de la grandeur de son cœur et de son humilité.

Monsieur SELOT était plus qu’un simple commerçant ; il était un homme de bien, un modèle pour beaucoup, et un soutien indéfectible pour ceux qui traversaient des moments difficiles. Père de six enfants, il devait recevoir cette année la médaille de la famille, une distinction amplement méritée qui souligne son dévouement envers les siens.

En ces moments douloureux, nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à son épouse Habiba, ses enfants, sa famille, à ses proches, ainsi qu’à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Nos pensées les accompagnent dans cette épreuve.

Que la mémoire de Monsieur Cassim SELOT reste à jamais gravée dans nos cœurs.

Michel FONTAINE