Mettez-vous au vert : la toute première carte du tourisme rural de La Réunion sera votre guide et elle est dans l’ouest !

La première carte sur l’agritourisme à La Réunion est enfin là ! Gites ruraux, chambres et tables d’hôtes, fermes pédagogiques et fermes équestres, visites d’exploitation, ventes de produits, etc. Vous y trouverez tous les lieux dans l’Ouest de l’ile pour passer de supers moments en compagnie de passionnés·es de la terre Réunionnaise.

TERRES, GÎTES, FERMES : L’AUTHENTICITÉ PÉI

La carte du tourisme rural de l’Ouest se démarque par son engagement à offrir une vision 360°, allant plus loin que la richesse du terroir.

Les visiteurs·euses pourront non seulement explorer les exploitations agricoles, mais aussi se plonger dans l’atmosphère chaleureuse des gîtes et chambres d’hôtes, où l’hospitalité créole s’exprime pleinement. Pourquoi ne pas même pousser les portes des fermes pédagogiques ou équestres ?

LE TOURISME AUTREMENT : UNE IMMERSION AU CŒUR DU SAVOIR-FAIRE PÉI

Au-delà de la découverte des produits du terroir, cette carte est une véritable plongée dans l’agritourisme péi : visites des fermes familiales, démonstration de transformation artisanale, rencontres avec les exploitants·es qui façonnent avec passion les produits emblématiques de l’Ouest de l’île, etc.

Le lancement de cette carte inédite marque donc un tournant dans le tourisme à La Réunion. Intégrer l’agritourisme au cœur du tourisme local redéfinit les circuits touristiques habituels, mettant en avant les traditions, le patrimoine et les saveurs authentiques réunionnaises et laissant un souvenir inoubliable dans le cœur des visiteurs·euses.

Met’ nout’ péi en lèr ! Met’ l’agritourisme en lèr !

CARTE DU TOURISME RURAL DE L’OUEST

L’Ouest de l’île est propice à l’agritourisme. Bercée par une multitude de microclimats, elle jouit d’une diversité de paysages qui offre aux visiteurs·euses une expérience authentique, au plus près de la nature.

Disponible dans nos 3 bureaux d’information touristique à St-Leu, St-Gilles et Le Port.

Également consultable en ligne sur notre site internet www.ouest-lareunion.com en complément d’une rubrique entièrement consacrée à l’agritourisme : https://www.ouest-lareunion.com/les-hauts/agritourisme