MDPH – reconduction pour deux ans de la gouvernance sortante de la CDAPH !

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est l’instance départementale en matière d’accès aux droits à la compensation des personnes vivant avec un handicap. La MDPH est en charge d’assurer son bon fonctionnement tant au niveau de son organisation que de l’expertise pluridisciplinaire des demandeurs d’aide à la compensation. En 2023, la CDAPH s’est réunie à 44 reprises et a statué sur 23600 dossiers portant sur 74000 demandes de droits et prestations.

Une gouvernance propre élue par ses membres

La commission est composée de près de 80 membres dont 21 sont des titulaires. 40% des membres de la CDAPH sont des représentants associatifs. Les membres sont nommés pour quatre ans par le préfet et le président du Conseil départemental. La loi prévoit que la CDAPH désigne parmi ses membres et à bulletin secret, une gouvernance composée d’un président et deux vice-présidents.

Suite à la nouvelle désignation pour 4 ans de ses membres en novembre dernier, la CDAPH s’est réunie le vendredi 15 décembre 2023 au HUB à Sainte Marie pour procéder à l’élection à bulletin secret de sa gouvernance et aussi organiser ses commissions décisionnelles pour l’année 2024.

Christine CARUEL reconduite à la présidence pour deux ans

Sous la coanimation de Monsieur Gilles HUBERT, vice-président du Conseil départemental et de Monsieur Brian TOURRE, représentant du préfet, l’élection pour chaque poste s’est déroulée dans un climat serein avec des résultats proclamés à chaque fois au premier tour de scrutin. Madame Christine CARUEL (membre associatif) a été réélue en tant que présidente de la CDAPH Réunion. Madame Augustine ROMANO (conseil départemental) et le représentant du recteur ont également été reconduits dans leur fonction de 1ère vice-présidente et 2ème vice-président. La réélection de la gouvernance sortante pour un nouveau mandat de deux ans a été saluée par les membres.

Pour rappel

Les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ont été créées partout en France grâce à la loi du 11 février 2005 (LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

A La Réunion, la MDPH a été officiellement créée le 13 janvier 2006. Ce groupement d’intérêt public sous tutelle du Conseil départemental a pour objectif principal de faciliter l’accès aux droits des personnes en situation de handicap (sensibilisation, information, évaluation des besoins, reconnaissance de droits).

Depuis 2019, la MDPH se transforme pour faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées dans le cadre de sa Feuille de route MDPH 2022.

La MDPH en quelques chiffres : 84 agents, 23000 demandeurs par an, 74000 prestations évaluées et statuées en 2023, 66000 personnes reconnues en 2023 soit 7,6% de la population réunionnaise.