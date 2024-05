Matinée portes ouvertes classe passerelle !

Le mardi 04 juin 2024, la Ville de Saint-Paul organise une matinée portes ouvertes pour la classe passerelle à l’école maternelle de la Grande Fontaine.

Les parents et les enfants âgés de 2 ans auront l’opportunité de profiter d’un moment convivial et de découverte le mardi 04 juin 2023 de 8h30 à 10h30 à l’école maternelle de la Grande Fontaine.

Au programme divers ateliers seront ouverts et proposés par aux parents dans le cadre du programme pour discuter de la classe passerelle. Il s’agit d’une matinée de rencontres et de partage interculturel avec des experts où les parents auront l’opportunité de profiter et de découvrir la situation scolaire des enfants.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez l’équipe éducative de la classe passerelle au 0692 69 74 37.