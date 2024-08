Lutte contre la leptospirose – Distribution de kits de dératisation

La Ville de Saint-Leu se mobilise face aux risques de propagation de la leptospirose, aux côtés de FDGDON ; la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles.

Vous disposez d’une cour qui nécessite une dératisation ?

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 28 août 2024 de 8h à 16h à l’Hôtel de ville de Saint-Leu, à la mairie annexe de Piton et dans les Maisons France Services de La Chaloupe et du Plate pour récupérer des kits de dératisation et profiter des bons conseils de la FDGDON.