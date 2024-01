L’insertion et « France Travail », au cœur des échanges entre Cyrille Melchior et Yaël Braun-Pivet

Dans le cadre de sa visite officielle, Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale a été reçue par Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental au Palais de la Source . Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de Bertrand Pancher, président du groupe Libertés, Indépendants, Outre- et Territoires et du Préfet de La Réunion, Jérôme Filippini « les sujets qui touchent les Réunionnaises et des Réunionnais dans leur quotidien ont été abordés ». Cyrille Melchior a cité en premier lieu les dossiers « à caractère social dont le vieillissement et le rattrapage nécessaire dans la politique du handicap ». Le développement de l’île était aussi au centre des échanges à travers tout ce qui touche à l’agriculture et à la sécurité alimentaire. Sans oublier l’octroi de , « important et vaste sujet, sachant que nous sommes à l’aube des discussions sur l’avenir de cette recette fiscale » note le Président Melchior. Autre question majeure au menu de la rencontre : « l’insertion des publics éloignés de l’emploi, avec l’expérimentation menée avec France Travail ».

Pour Yaël Braun-Pivet, cette question de l’insertion professionnelle, de la réforme et de l’application de France Travail est essentielle. « La Réunion était territoire pilote donc extrêmement moteur pour travailler sur ces questions. Il est fondamental que chacun puisse vivre de son travail ; il faut que les personnes très éloignées de l’emploi soient accompagnées et qu’on puisse les aider à y revenir. C’est toute l’ambition de ce projet et de cette loi France Travail que nous avons votée à l’Assemblée nationale. Il faut faire en sorte que tous ensemble, nous puissions permettre une meilleure insertion du public ». La Présidente de l’Assemblée nationale a également évoqué : « les atouts de La Réunion : son domaine maritime, son agriculture… Beaucoup ont été déjà fait, il est important de le noter et de le saluer. A La Réunion, les acteurs travaillent très bien ensemble, en bonne intelligence : les Collectivités, les services de l’Etat, les élus locaux… »

Placée sous le signe des rencontres avec les élus sur le terrain « pour être au plus près des réalités des Réunionnais », la visite de Yaël Braun-Pivet se poursuit 9 janvier avec une séance de recueillement au Lazaret de la Grande Chaloupe, haut lieu de l’Histoire et de l’identité réunionnaises, mis en valeur par le Département.