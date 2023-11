L’histoire de la Réunion en 1h au théâtre Lucet Langenier

Vous cherchez une sortie familiale pour le week-end prochain? Ne cherchez plus, Fée Mazine vous invite à célébrer la journée internationale des droits de l’enfant au Théâtre de Pierrefonds le samedi 18 novembre de 9h30 à 17h!

Fée Mazine est une association qui œuvre pour le développement culturel et artistique des enfants à La Réunion. Elle propose des activités ludiques et créatives pour favoriser l’épanouissement et la citoyenneté des plus jeunes.