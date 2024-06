L’excellence sportive : une ambition portée par la Région Réunion

● Un plan de soutien pour la pratique sportive populaire

Dans le cadre de sa politique de démocratisation du sport, la Région poursuit son partenariat avec les ligues et les comités. L’objectif étant que les disciplines sportives présentes à La Réunion, reconnues par le ministère des sports et agréées par les services de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (DRAJES), puissent bénéficier d’une aide de la collectivité.

● Une volonté affichée pour l’accès au haut-niveau

Les orientations prises par le Conseil régional ont pour ambition de permettre un meilleur accompagnement des sportives et sportifs réunionnais dans leur parcours vers l’excellence. Elles comprennent :

1) L’accompagnement des parcours scolaires au lycée par le soutien aux sections d’excellence sportive.

2) Le renforcement du positionnement de La Réunion dans la zone océan Indien et au niveau mondial par :

la structuration d’une filière de formation de cadres,

la formation de sportifs de haut niveau,

la valorisation de la destination Réunion comme terre d’entraînement et de champions en matière d’éducation sportive.

3) Le soutien aux lycéens désirant intégrer une filière de haut niveau dans l’Hexagone. À cet effet, l’Aide Régionale pour bourses d’Études Secondaires en Métropole (ARESM) est un dispositif qui permet aux jeunes sportifs locaux disposant d’un réel potentiel de pouvoir concilier leurs études secondaires avec une carrière sportive de haut niveau.

Afin d’établir une continuité dans l’accompagnement proposé aux lycéens, l’aide régionale est étendue aux étudiants de L1 au MASTER 2 avec la Bourse Régionale des Études SUPérieures sportives en mobilité (BRESUP SPORT).

4) La reconnaissance de La Réunion comme terre d’excellence sportive. La Région Réunion a été labellisée « Terre de Jeux 2024 ». Un grand nombre de sportifs locaux, mais venant également de l’extérieur, ont pu bénéficier des services du CREPS en termes d’aide à la performance, dans le cadre de leur préparation sportive pour des grandes compétitions nationales et internationales. Notre territoire se positionne dans la zone océan Indien comme une destination reconnue, une terre d’entraînement et de champions.

● Une politique de rattrapage des aménagements et équipements sportifs

Dans le contexte de la mise en œuvre de la conférence régionale du sport, la Région souhaite impulser un plan de rattrapage des équipements sportifs. Il s’inscrit dans le cadre d’un Pacte Réunionnais Territorial qui associera l’ensemble des acteurs et financeurs impliqués. Les fonds européens (REACT UE) 2023-2024 et PO FEDER 2021-2027 seront mobilisés.

Que cette flamme olympique illumine La Réunion !

« Le passage à La Réunion de la flamme olympique le 12 juin dans le cadre desJeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est un moment historique et symbolique pour notre territoire. Cet événement vient inscrire La Réunion dans l’histoire des Jeux et affirmer sa place sur la scène internationale en tant que terre de sport, de culture et de diversité. Ce moment est l’occasion pour nous de célébrer nos valeurs communes, de mettre en lumière nos talents sportifs et artistiques et de partager notre passion pour le sport et la compétition. C’est aussi une opportunité pour les Réunionnaises et les Réunionnais, toute génération confondue, autour d’un événement fédérateur et festif. En tant que présidente de la Région Réunion, je souhaite vivement que ce temps fort renforce notre sentiment d’unité, notre fierté et notre solidarité envers nos sportifs et nos représentants qui porteront nos couleurs lors des Jeux de 2024. Nous pourrons montrer au monde entier la diversité et la richesse de notre île, ainsi que notre capacité à relever les défis et à briller mondialement. Je vous invite tous à nous unir pour accueillir la flamme olympique avec chaleur et enthousiasme, à soutenir nos athlètes et à participer aux festivités qui marqueront cet événement historique. Engageons-nous à célébrer le sport, la paix et l’amitié entre les peuples. Que cette flamme illumine nos cœurs et nos esprits. Qu’elle nous inspire à réaliser de grandes choses ensemble car l’excellence pour tous est notre mot d’ordre. Vive La Réunion, terre d’accueil et de partage ! »