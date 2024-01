Les travaux sur le transformateur de Bras Creux plus long que prévu

La compagnie EDF a informé le Maire que les travaux prévus sur le transformateur de Bras Creux s’avèrent plus importants et n’ont pas pu être achevés pour le moment.(cf communiqué paru ce matin samedi 20 janvier).

Le Maire du Tampon, informe la population tamponnaise qu’il est en lien direct et permanent avec EDF et la sous-préfecture, afin que des solutions soient mises en place et que cette rupture en matière d’énergie électrique soit solutionnée au plus vite sur son territoire.