Les soldes débarquent : rendez-vous aux centres-villes de Saint-Paul et de Saint-Gilles-les-Bains !

Du 3 février au 1er mars 2024, rendez-vous à Saint-Paul et à Saint-Gilles-les-Bains pour profiter des soldes qui se dérouleront du 3 février au 1er mars 2024. Venez profiter des bonnes affaires chez les commerçants de Saint-Paul et de Saint-Gilles-les-Bains où les travaux viennent de s’achever, garantissant des parkings disponibles ainsi que la mise en service de deux nouveaux ponts (Ravine Saint-Gilles et Ravine Carrosse) favorisant une circulation plus fluide et renforçant la sécurité.

Ne manquez pas la nuit des soldes le samedi 10 février à Saint-Paul de 9h00 à 22h00 et à Saint-Gilles-Les-Bains le vendredi 9 février de 9h00 à 21h00. Notez que le samedi 10 février, se déroulera le traditionnel marché nocturne de Saint-Gilles-les-Bains sur la Place Paul-Julius-BÉNARD de 16h00 à 22h00. Alon bat un karé !