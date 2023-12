Les pétards et feux d’artifices, un danger pour les chiens

Les pétards et feux d’artifices peuvent être un véritable cauchemar pour les chiens, qui ont une ouïe beaucoup plus développée que les humains. Pour éviter que votre animal ne paniquent et s’enfuient, voici quelques conseils.

– Communiqué du Territoire de l’Ouest –

Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles, les pétards et feux d’artifices. Si ces festivités sont sources de célébration pour de nombreuses personnes, elles peuvent être un véritable cauchemar pour les chiens.

En effet, les chiens ont une ouïe beaucoup plus développée que les humains. Les explosions de pétards et feux d’artifices peuvent leur sembler comme des bombes et avoir des conséquences traumatisantes.

Les chiens qui ont peur des bruits forts peuvent paniquer et s’enfuir de leur domicile. Ils peuvent alors se perdre, se faire écraser ou se blesser.

Pour éviter ces situations, prenez quelques précautions :

Mettez votre chien à l’abri du bruit des pétards et feux d’artifices. Vous pouvez le laisser dans une pièce calme de votre domicile, ou en le promenant dans un endroit éloigné des zones où des pétards seront allumés. Le rassurer. Si votre chien est déjà apeuré, vous pouvez essayer de le rassurer en lui parlant calmement et en lui caressant la tête. Vous pouvez également lui mettre un vêtement ou un collier qui lui rappelle votre présence.

Si votre chien est déjà apeuré, vous pouvez essayer de le rassurer en lui parlant calmement et en lui caressant la tête. Vous pouvez également lui mettre un vêtement ou un collier qui lui rappelle votre présence. L’identifier. L’identification de votre chien est obligatoire. En cas de fuite, elle vous permettra de le retrouver plus facilement.

Un engagement de longue durée

Le Territoire de l’Ouest est engagé dans la lutte contre l’errance animale. La campagne de sensibilisation aux fêtes de fin d’année s’inscrit dans une démarche globale de responsabilisation des usagers.

En plus de cette campagne, le TCO mène toute l’année des actions de répression contre l’abandon et la divagation, ainsi que des actions de sensibilisation et de stérilisation.

Faisons de ces fêtes de fin d’année des fêtes sans peur pour nos animaux !