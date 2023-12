Les mini-volleyades rassemblent 500 marmay aux Caramboles

Cet événement sportif d’envergure a réuni pas moins de 500 élèves, provenant des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles Chocas, Combavas et Notre-Dame de la Visitation. Encadrés par des professionnels de l’éducation physique, les jeunes athlètes ont participé à un tournoi de volley, mettant en avant leurs compétences sportives et leur esprit d’équipe.

La Ville de Saint-Paul, véritable terre des talents et des créativités, s’est démarquée en tant que lieu d’accueil privilégié pour des événements sportifs de cette envergure. Labellisée “Terre de Jeux 2024”, “Ville Active et Sportive”, et comptant certaines écoles arborant fièrement le titre “Génération 2024”, Saint-Paul confirme son engagement en faveur du sport et de la jeunesse.

Cet événement s’inscrit parfaitement dans la dynamique de la Ville, qui se positionne comme une Commune active soutenant les valeurs olympiques. À travers cette initiative, la Ville de Saint-Paul a une nouvelle fois démontré son implication dans la promotion du sport chez les jeunes. Les “mini volleyades” ont été un succès retentissant, témoignant de l’engouement et de la vitalité de la communauté sportive locale. Cet événement restera sans aucun doute gravé dans la mémoire des élèves, soulignant le rôle crucial du sport dans l’éducation et l’épanouissement des générations futures.