Les matinées aquatiques reviennent à Saint-Paul !

Venez participer au rendez-vous des “Matinées de découvertes du milieu aquatique” qui se tiendront les samedis à partir du 13 avril à la piscine des Aquanautes.

Destiné aux parents et aux enfants âgés de 8 mois à 3 ans, cet événement offre de nombreux ateliers gratuits tels que l’éveil aquatique, des ateliers massage, la prévention solaire, le goûter équilibré et un atelier parentalité. Ces ateliers se dérouleront de 10h00 à 11h00 pour les enfants âgés entre 3 et 18 mois et de 11h00 à 12h00 pour les enfants âgés entre 18 et 36 mois.

N’oubliez pas d’apporter votre bonnet de bain !