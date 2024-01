Les marmay profitent des activités aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement

L’épanouissement et le bien-être sont les finalités prioritaires dans les actions que l’équipe municipale met en place en direction de tous les enfants de Saint-Paul. Cette année, la thématique retenue est “le monde imaginaire et féerique”. Durant plusieurs jours, les marmay seront transportés dans l’univers des supers héros et lieux fantastiques. Ainsi, 19 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) répartis équitablement sur l’ensemble du territoire, proposent actuellement une multitude d’activités dans divers domaines.

Les activités proposées par les équipes d’animations et des professionnels touchent plusieurs domaines : artistiques, sportifs ou culturels et concernent 2009 enfants de 3 à 12 ans inscrits aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement. Il est à noter qu’il s’agit de l’effectif le plus élevé depuis 2019. Le service enregistre un taux de remplissage de 87 %.

3 catégories de structures sont ouvertes aux familles : 5 centres primaires ; 6 centres maternels ; 8 centres mixtes. L’ensemble des équipes pédagogiques bénéficient de prestations dispensées par des professionnels de divers domaines. L’apport de ces professionnels viendra renforcer et compléter les animations proposées par les équipes pédagogiques.

Afin de faciliter l’accès aux enfants résidents dans les quartiers excentrés, 12 navettes de ramassage sillonnent les secteurs les plus éloignés de la commune pour l’acheminement des enfants vers les accueils de loisirs. Pour cette période, 263 jeunes bénéficient de ce service, soit un taux de remplissage de 53%. Les centres de loisirs LOUISE PAYET, BAC ROUGE et RUISSEAU ont un taux de remplissage à plus de 70 % ce qui confirme le besoin des familles en transport navette pour ces quartiers.

La participation des familles

Aucune augmentation de la participation des familles n’a été opérée, celle-ci reste inchangée pour ce séjour. Le plafond de participation après déduction de la participation CAF est de 369,00 euros.

Montant le plus élevé pour un enfant inscrit est de : 369,00€

Montant le plus bas pour un enfant pour ce séjour : 3,33€

Le budget de fonctionnement pour ce séjour est de 1500 000,00 €

Participation prévisionnelle CAF : 144 917,00€

Participation des parents : 180 000,00€

Reste à la charge de la Municipalité : 1 175 083,00 € : soit une participation de 517,60€ par enfant pour quatorze jours (36,97€/jr).

Les temps forts du séjour transversales

Le travail en transversalité entre différentes directions de la mairie au profit des enfants Saint-Paulois : la Direction Intergénérationnelle et la Direction des Sports.

1) La direction intergénérationnelle propose en partenariat avec les associations de 3ème jeunesse deux journées intergénérationnelles

De nombreux acteurs et partenaires seront mobilisés sur deux journées autour du projet qui a pour objectif principal de rapprocher les jeunes de leurs parents et grands-parents par le biais de visites et de séances d’animations partagées. Grâce à un partenariat avec le service senior de la direction intergénérationnelle, des associations de 3ème jeunesse viendront échanger avec les jeunes des centres de loisirs lors de diverses animations et ateliers :

– Mercredi 10/01/2024 : ALSH Primaire Louise SIARANE,

– Vendredi 12/01/2024 : ALSH Primaire Aliette HORTENSE.

2) La direction des sports propose également des créneaux piscines sur le centre nautique de Bois-de-Nèfles ainsi que plusieurs équipements sportifs.

Les journées inter-centres pour les enfants de plus de 6 ans

Les rencontres des centres primaires auront lieu le jeudi 18 Janvier de 9h30 à 15h00 au sein des cinq centres primaires, sera mise en place une journée inter-centres autour de plusieurs activités.

Les jeunes des accueils primaires participeront à une journée d’échange autour d’activités sportives et culturelles. En effet, lors de cette journée chaque centre primaire accueillera un ou plusieurs groupes de 50 enfants des autres centres. L’objectif de cette journée étant de favoriser l’échange entre les enfants des différents centres autour d’une panoplie d’activités. Ce temps au sein de chaque centre sera l’occasion pour les équipes pédagogiques de mettre en avant la thématique traitée durant cette période.

– ALSH Jean MONNET

– ALSH Louise SIARANE

– ALSH Eugène DAYOT développera des ateliers sur de la thématique du « jeu lontan ».

– ALSH du Chocas proposera des jeux sur la piraterie avec comme fil conducteur « la buse ».

– ALSH Aliette HORTENSE développera des jeux sur de la thématique du « à la découverte du peuple salinois ».

Les rencontres des centres mixtes se dérouleront le mercredi 17 Janvier de 9h30 à 15h00 au sein des cinq centres primaires, sera mise en place une journée inter-centres autour de plusieurs activités.

Comme pour les primaires les accueils mixtes participeront à une journée d’échange autour d’activités sportives et culturelles. En effet, lors de cette journée chaque centre mixte accueillera un ou plusieurs groupes de 30 enfants des autres centres. L’objectif de cette journée étant de favoriser l’échange entre les enfants des différents centres autour d’une panoplie d’activités. Ce temps au sein de chaque centre sera l’occasion pour les équipes pédagogiques de mettre en avant la thématique traitée durant cette période.

Spectacles de clôture du séjour sur chaque accueil de loisirs sur les thématiques développées:

Les 19 ALSH de la ville clôtureront le séjour par des journées finales récréatives avec, en final, un spectacle et des activités préparés par les enfants durant les 14 jours d’animations.

Le 15/01/2024 :

École Eugène Dayot, spectacle sur la thématique

Le 16/01/2024 :

École mixte Yvonne IAFARE, spectacle sur la thématique « Préserve nout l’écosystème marin pou demain »

Le 17/01/2024 :

École Maternelle Saline les Hauts, spectacle sur la thématique « Les vacances en fête avec Minnie et Mickey »

École Primaire Jean Monnet , spectacle sur la thématique « le partage et le vivre ensemble »,

École Primaire Chocas, spectacle sur la thématique « Les petits aventuriers de la Plaine à la découverte de l’île intense »,

École Primaire Aliette Hortense, spectacle sur la thématique « La Réunion des cultures »,

École Primaire Louise Siarane, spectacle sur la thématique « Le monde imaginaire de Fantaisyland ».

Le 18/01/2024 :

École Mixte Rocquefeuil, spectacle sur la thématique « Mario BROS aux jeux olympique »

École Mixte Bernica, spectacle sur la thématique

École Maternelle Centre, spectacle sur la thématique « Les supers héros pas comme les autres »

École Maternelle Caramboles, spectacle sur la thématique « A la découverte de l’imaginaire »,

École Maternelle de l’Étang, spectacle sur la thématique « Les jeux omlympiques »

École Maternelle Jean Monnet, spectacle sur la thématique « explore le monde »

École Maternelle Anne Mousse, spectacle sur la thématique

École Mixte Évenor Lucas, spectacle sur la thématique « Le tour du monde en 14 jours »

École Mixte Mathilde Frappier de MontBenoit, spectacle sur la thématique « L’école des supers héros »

École Mixte du Ruisseau, spectacle sur la thématique

École Mixte Bac rouge, spectacle sur la thématique « Bac rouge à travers le monde »

École Mixte Louise Payet, spectacle sur la thématique « A la découverte de notre Galaxie »