Les marmailles de la Saint-Pauloise Football Club engagés pour l’environnement

Après une action de ramassage de déchets sur les plages de Saint-Paul initiée par les jeunes de la section féminine l’année dernière, c’est au tour des 60 jeunes des sections U7 et U9 de la Saint-Pauloise FC accompagnés de leurs parents de se mobiliser pour la protection de leur environnement.

Les éducateurs du club ont sollicité la Ville de Saint-Paul et le Territoire de l’Ouest pour une opération de ramassage de déchets et de plantations dans le cadre du plan 100 000 arbres afin de nettoyer et végétaliser les abords du Stade de la Palmeraie.

Notre élue déléguée aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN les a accueilli en début de matinée pour les remercier pour leur initiative.

Les agents de Cycléa ont animé une chasse aux déchets et un atelier sur le tri des déchets, ce sont près de 40 sacs de déchets ont ainsi été collectés par les enfants en moins d’une demi-heure !

Les marmailles ont ensuite planté près de 200 arbres et arbustes, incluant des espèces indigènes, endémiques et patrimoniales de l’île, une action cruciale pour la reconquête de la biodiversité dans notre commune. Les enfants ont également bénéficié d’ateliers de sensibilisation sur la biodiversité animés par des agents de la Mairie, de Volkameria et Piteausporum.

Les jeunes de la Saint-Pauloise FC sont désormais des sentinelles de l’environnement, prêts à partager leurs connaissances et à agir en faveur de la préservation de la biodiversité et de l’environnement au quotidien.