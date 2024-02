Les époux XITRA, 50 ans d’amour… extra !

Jean Pierre et Marie Yvonne XITRA ont récemment célébré leurs noces d’or le 27 janvier 2024, marquant ainsi un demi-siècle de vie conjugale. Cet événement empreint de tendresse et de complicité a été honoré de la présence des élus municipaux, Edwige LEBRETON et Julius METANIRE, qui ont partagé ce moment privilégié avec la famille XITRA. Le couple a été profondément touché par l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.

De cette union solide sont nés 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles, qui ont ensuite donné naissance à 12 petits-enfants, venant ainsi compléter la joyeuse et dynamique famille XITRA. Lorsqu’on leur demande le secret de leur longévité conjugale, le couple partage humblement que l’amour et la tolérance ont été les piliers de leur relation. Leur patience, acquise au fil des années, s’avère être une vertu essentielle qui a contribué à nourrir et à renforcer leur lien indéfectible.

Les noces d’or des époux XITRA sont l’incarnation même de la beauté et de la résilience de l’amour vrai, témoignant ainsi de la force des liens familiaux et de l’importance de cultiver la bienveillance et le respect mutuel au sein d’un couple. Nous leur adressons nos plus sincères félicitations et nos vœux de bonheur pour les années à venir.

Toutes les photos sont à voir ici