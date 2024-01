Les époux Lauret célèbrent leurs noces de diamant

Le 30 décembre dernier, les époux LAURET ont célébré leurs 60 ans de mariage, symbolisés par les noces de diamant. En cette heureuse occasion, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, s’est rendu personnellement chez les époux pour assister à la cérémonie consacrée à leurs 60 ans d’union. La Ville de Saint-Paul tient à adresser ses plus sincères félicitations à ce couple, marquant ainsi six décennies d’amour et de complicité.

