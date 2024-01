Les 17 centres d’hébergement de Saint-Paul ouverts

A l’approche du cyclone tropical Belal, la Municipalité de Saint-Paul a pris des mesures immédiates afin d’assurer la sécurité des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois.

Tous les centres d’hébergement sont désormais ouverts depuis ce dimanche 14 janvier 2024 afin de mettre à l’abri la population qui pourrait être concernée par la dégradation météorologique annoncée par Météo France.

Ce sont maintenant 17 centres d’hébergement qui sont maintenant pleinement opérationnels. Afin de répondre aux besoins de la population, la Ville a d’ailleurs ouvert trois centres supplémentaires : à la Maison pour tous de Carosse, au gymnase du lycée Paul-VERGÈS (lycée Saint-Paul IV) et à l’école MathildeFrappier-de-Montbenoit.

Pour connaître le centre d’hébergement le plus proche de votre domicile, vous pouvez contacter le Poste de Commandement de Sauvegarde de la Ville de SaintPaul au numéro unique : le 0262 45 43 45.

Pour rappel, l’alerte rouge sera déclenchée à 20 heures. Nous encourageons chacun à rester informé, vigilant, et à suivre les consignes émises par les autorités compétentes.

En cette période délicate, la solidarité et l’entraide sont essentielles. Ensemble, faisons preuve de responsabilité et contribuons à la sécurité de tous les SaintPauloises et les Saint-Paulois.