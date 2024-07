L’Équipaz La Réunion : Une journée difficile au Grand Prix de Blankenberge

L’Équipaz La Réunion, soutenu par le Territoire de l’Ouest et les Ports de Plaisance Ouest, a participé au Grand Prix de Blankenberge ce lundi 1er juillet 2024. La première grande course entre Dunkerque et Blankenberge n’a pas été favorable pour l’Équipaz La Réunion, qui s’est classé 11ème avant le passage du jury.

Les 15 Figaro Bénéteau 3 se sont affrontés sur des parcours de 1,2 mille nautique, avec un vent stable de 8 à 10 nœuds et un courant important à gérer. Aurélien Barthélémy, capitaine de l’équipaz, a décrit une journée difficile :

« Nous avons pris des départs moyens, ce qui a été notre point faible. Bien que nous ayons bien navigué lors du premier près et passé la bouée en deuxième position, nous avons progressivement perdu du terrain. Les deux manches suivantes ont été marquées par de mauvais départs et nous n’avons pas réussi à revenir dans la course. »

L’équipaz La Réunion s’est classé 11ème avant le passage du jury. Malgré cette journée difficile, l’équipage reste positif et concentré sur les prochaines étapes.

https://equipazlareunion-tourvoile.fr