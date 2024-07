L’Équipaz La Réunion : Une belle performance au Tour Voile 2024

L’Équipaz La Réunion, soutenu par le Territoire de l’Ouest, a bien représenté notre île lors de la première étape du Tour Voile 2024, entre Dunkerque et Blankenberge.

Un départ stratégique et technique :

Composé d’Aurélien Barthélémy, Mathis Pichard, Jules Delpech et Théa Lubac, l’équipage est parti le 30 juin à 10h45, dans des conditions de vent variées, pour un parcours de 44 milles nautiques. Le parcours était difficile avec des changements de vent et des bancs de sable à éviter. » Nous voulons faire un bon travail technique et suivre notre plan », a souligné Aurélien Barthélémy, capitaine de l’équipe.

L’équipage est arrivé à Blankenberge vers 18h45, sous la pluie. Malgré des erreurs au début, ils ont su améliorer leur coordination et remonter dans le classement.

L’équipe s’est classée 6ème avant le passage du jury, ce qui est prometteur. Une réclamation a été déposée contre des bateaux n’ayant pas respecté le parcours, et L’Équipaz La Réunion sera témoin.

À suivre : Les parcours Inshore d’aujourd’hui

Aujourd’hui, Lundi 1er Juillet, la Team 974 participera à des courses près de la côte à Blankenberge. C’est une nouvelle occasion pour eux de montrer leur talent.

Nous leur souhaitons bonne chance pour les prochaines étapes et continuerons de suivre leurs exploits.