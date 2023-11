Le Village Santé & Jeunesse

Venez découvrir les stands d’information et de prévention santé pour tous, vous faire dépister gratuitement pour le diabète, l’hypertension, l’insuffisance rénale et l’obésité, et célébrer les droits des enfants à l’occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. Vous pourrez également profiter d’une marche urbaine en famille, pour allier sport et convivialité.

Ne manquez pas cette occasion de prendre soin de votre santé et de celle de vos enfants !

