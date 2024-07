Le Territoire de l’Ouest renforce son engagement dans la lutte contre l’errance animale

Des actions concertées et efficaces

Depuis 2022, le Territoire de l’Ouest a mobilisé près de 30 associations locales et nationales, ainsi que des acteurs institutionnels, pour élaborer un plan d’action contre l’errance animale. « C’était une volonté de notre part de mobiliser l’ensemble des parties prenantes afin d’aboutir par le dialogue et la concertation à une proposition de solutions collectives et partagées », a déclaré le président Emmanuel SERAPHIN. Les résultats sont probants :

Sensibilisation : 12 800 foyers sensibilisés en porte-à-porte.

Un budget et des projets concrets

Avec un budget annuel de 2,2 millions d’euros, le Territoire de l’Ouest combine des actions curatives, préventives et répressives :

Capture et gestion : 1 477 animaux errants capturés en 2023.

Une collaboration renforcée avec les associations

La convention signée aujourd’hui avec les associations ALIKA, AMI, APEBA et REVE DE LUNA soutiendra :