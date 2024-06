Le Territoire de l’Ouest lance la concertation pour son Plan de Mobilité 2026-2036 AccueilCommuniqués & infos pratiques

Le Territoire de l’Ouest lance une grande concertation publique pour l’élaboration de son Plan de Mobilité (PDM) pour la période 2026-2036. Ce document stratégique fixera les orientations pour les déplacements des personnes et des marchandises sur le territoire, en tenant compte des enjeux environnementaux et sociétaux actuels.

Le plan de mobilité vise à organiser les déplacements des personnes et des marchandises, ainsi que la circulation et le stationnement sur le Territoire de l’Ouest. Son objectif principal est de rendre les transports plus efficaces pour tous. En même temps, ce plan cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à combattre le changement climatique, en ligne avec les engagements nationaux en matière d’environnement.

Le PDM devra également répondre à plusieurs autres défis, tels que :

Fluidifier le trafic routier et réduire les embouteillages

et Améliorer l’accès aux transports en commun pour tous les usagers

pour tous les usagers Développer les modes de déplacement doux (vélo, marche à pied)

(vélo, marche à pied) Favoriser le covoiturage et l’autopartage

Prendre en compte les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Concertation ouverte à tous

La concertation publique est ouverte à tous les usagers du Territoire de l’Ouest. Elle permettra aux citoyens de s’exprimer et de faire part de leurs attentes et suggestions concernant les mobilités dans leur territoire.

La concertation se déroulera du 12 juillet au 4 octobre 2024 inclus. Voici plusieurs moyens de participer :

Consultez le dossier de concertation et répondez au questionnaire en ligne sur le site internet www.tco.re ou en version papier dans les cinq mairies du Territoire du l’Ouest, à compter du 12 juillet.

Venez aux rencontres de proximité qui seront programmées dans les différentes communes du Territoire de l'Ouest.

Le Territoire de l’Ouest encourage vivement tous les usagers à participer à la concertation publique. Votre avis est important et permettra de définir un PDM qui répond aux besoins de tous. Votre avis compte !

