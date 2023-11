Le Supermotard à Saint-Paul, retour sur un événement sportif incontournable !

Cette unique épreuve Supermoto de l’année 2023 s’est tenue sous les auspices de la Ligue Réunionnaise de Motocyclisme, de l’ APSC MAGMA moto club du Team MotorShow et de ses partenaires avec la participation de la Ville de Saint-Paul. L’opus 2023 du Supermotard de Saint-Paul est devenu un événement exceptionnel à tout point de vue. Devant l’absence de championnat de la discipline SUPERMOTARD cette année, les pilotes locaux et invités vont tout donner pour marquer de leur empreintes cette grande affiche sportive et offrir un spectacle grandiose aux petits et grands venus des quatre coins de l’île pour vivre des moments intenses.

Partager cet article