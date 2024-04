Le Son du bahut : Victoire de « The Climbers »

Le Bisik, La Cité des Arts, Le Kabardock et Le Kerveguen sont fiers d’annoncer la victoire de « The Climbers » à l’édition 2024 du tremplin musical « Le Son du Bahut ». Cette compétition annuelle, dédiée aux talents collégiens et lycéens de l’île, s’est déroulée dans une ambiance électrique où la jeunesse réunionnaise a pu exprimer son dynamisme et sa créativité. Les quatre finalistes de cette année ont su conquérir le coeur du public, et rendre la tâche du jury très difficile.

Le jury a choisi de récompenser « The Climbers » pour leur originalité et leur présence scénique.

Le jury était notamment composé de TIAS (artiste), David CHOW-CHEUK (chargé de projet, de partenariat et d’action culturelle à la FNAC Réunion) ainsi que d’Émilie de Galimede (chargée de production chez SAKIFO PRODUCTION).

Nous tenons à féliciter tous les participants qui ont contribué à faire de cette édition un vibrant hommage à la diversité et à la richesse de la jeune scène musicale de La Réunion. Nous remercions les partenaires de l’événement, la Fnac et le Sakifo, la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC/Rectorat), les établissements scolaires et les écoles de musique, les familles et tous ceux qui ont soutenu l’événement, permettant ainsi de mettre en lumière les jeunes talents de notre île.

Le Son du Bahut continue de jouer un rôle crucial dans le développement culturel et artistique de la jeunesse réunionnaise en offrant une plateforme de visibilité et en encourageant l’expression artistique parmi les jeunes.

nous vous donnons rendez-vous en 2025 pour une nouvelle édition du Son du Bahut.

L’équipe Son du Bahut