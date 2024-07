Le Sentier Littoral Ouest réinventé

Ce mercredi 10 juillet 2024, l’inauguration du Sentier Littoral Ouest en forêt domaniale de Saint-Paul a été célébrée. Il s’agit d’un projet initié en 2013 par le Territoire de l’Ouest et l’Office National des Forêts. L’objectif ? Créer un lieu d’accueil pour le public, préserver l’écosystème proche de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de Saint-Paul, et améliorer l’accès et l’inclusivité de la forêt domaniale.

Défis et réalisations

Le Sentier Littoral Ouest a donc été restauré et valorisé. Le public pourra ainsi profiter de plusieurs équipements : aires de pique-nique, sanitaires, éclairage, parcours sportifs, panneaux d’informations, parcours d’interprétation « Alon vangué ek gramoun », stations de street workout.

Ce sentier, principalement pédestre et parfois cyclable, offre désormais une nouvelle opportunité de randonnée accessible à toutes et à tous, tout en valorisant le patrimoine naturel, paysager et culturel de l’Ouest.

Cette inauguration organisée en présence du Président du Territoire de l’Ouest, également Maire, de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et des élu·es et partenaires, s’inscrit dans un plan plus vaste : la création d’un sentier littoral continu de 57 km, s’étendant de La Possession à Saint-Leu.

Perspectives futures

Le Territoire de l’Ouest a l’ambition d’obtenir le label national Pays d’Art et d’Histoire, reconnaissant la richesse patrimoniale et renforçant le rayonnement culturel de la côte ouest. Ce label viendra compléter le label Ville d’Art et d’Histoire obtenu par Saint-Paul en 2012.

Malgré la complexité du projet, avec ses divers milieux et régulations, 20 km de sentier littoral ont été réalisés depuis 2017, avec des avancées significatives à Saint-Paul. Pour les prochaines étapes, la collaboration se poursuivra avec le Conservatoire du Littoral pour étendre le sentier sur Saint-Leu et Trois-Bassins.

Plus d’informations en cliquant sur ce lien : https://www.tco.re/wp-content/uploads/2024/07/dossier-de-presse-slo.pdf