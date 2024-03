Le programme Zarboutan déployé sur le territoire saint-paulois

Les ateliers Zarboutan se déploient à Saint-Paul. Découvrez ce programme conçu pour renforcer les compétences familiales et favoriser des relations harmonieuses au sein de votre foyer.

Cette initiative psycho-éducative, conçue spécialement pour les adolescents âgés de 12 à 16 ans et leurs parents sera mis en place sur le territoire saint-paulois.

Ayant pour objectif d’améliorer la communication au sein de votre famille, renforcer la gestion des émotions, résister à la pression des pairs, ou encore apprendre à poser des limites de manière constructive, Zarboutan met en place des séances autour d’ateliers dynamiques et interactifs dans un cadre bienveillant et professionnel avec un accompagnement tout au long du programme afin d’offrir un soutien personnalisé et bienveillant.

À travers des jeux, des mises en situation et des échanges, vous découvrirez des outils pratiques pour renforcer vos liens familiaux. Ces compétences développées dans le cadre de Zarboutan ne se limitent pas à votre vie familiale, mais également dans la vie professionnelle et sociale.

Pour vous pré-inscrire, cliquez ici.