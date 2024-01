Le point sur l’approvisionnement en eau

Le Maire du Tampon informe les habitants de la commune des avancées des travaux concernant l’approvisionnement en eau au 19 janvier.

Concernant la partie haute soit la Plaine des Cafres, comme annoncé, la situation s’est nettement bien améliorée.

Toutefois, quelques quartiers non encore alimentés en eau ont été identifiés par Sudeau. La Ville, informée de la situation, a pris les dispositions pour alimenter les réservoirs en eau à usage domestique et non potable.

En raison de l’approvisionnement tardive par Sudeau, le Maire du Tampon a décidé d’effectuer une distribution de bouteilles d’eau sur présentation d’un justificatif original de la facture d’eau Sudeau d’ .

La distribution se fera dès aujourd’hui sur les sites suivants :

Centre Municipal des Auraucarias,

Centre Municipal Zac la Chatoire,

Local LCR Cité Gufflet