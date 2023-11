Le Marché de nuit revient le 9 décembre

Le marché de nuit illuminera la place Paul-Julius Bénard le 9 décembre prochain ! Plongez dans une atmosphère féerique et dénichez des trésors pour vos proches. Des stands regorgeront d’idées cadeaux uniques, de l’artisanat local et bien plus. C’est l’occasion parfaite pour faire vos emplettes avant les fêtes. Laissez-vous emporter par la magie de Noël, explorez les stands pittoresques et profitez de l’ambiance chaleureuse. Rendez-vous en famille, entre amis, et vivez une expérience shopping inoubliable sous les étoiles. Ne manquez pas cette date marquante pour célébrer la saison des fêtes avec style et originalité.