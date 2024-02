Le Jardin de Petite France : le nouveau poumon du Guillaume

Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, salue chaleureusement le rôle essentiel des enfants dans la réalisation de ce nouveau poumon vert. Plus de 200 marmay, de la très petite section au CM2, ont mis en terre 1.200 plantations dans le jardin des senteurs. On peut retrouver dans ce bel espace, ouvert du lundi au dimanche, de 7 heures à 19 heures, des plantes destinées à la cuisine locale, des espèces aromatiques et médicinales.

Véritables sentinelles de l’environnement, les enfants avec leurs familles veillent attentivement sur les 2 500 plantations et sur les 2750 mètres carrés de cet écrin.

“Bravo à vous, chers enfants, pour votre engagement en faveur de la biodiversité ! Vous avez planté pour les jeunes générations de Saint-Paul qui viendront ici dans quelques années”, déclare le Maire, saluant la contribution de ces jeunes citoyennes et citoyens engagé·es pour la construction d’une Ville plus durable, plus écologique et plus durable.

Les élu·es du Conseil Municipal (Noël JEAN-BAPTISTE, Nila RADAKICHENIN, Michel CLÉMENTE, Martine GAZE, Pascaline CHEREAU-NÉMAZINE, Alexis POÏNIN-COULIN, Marie- Anick FLORIANT et Mélissa COUSIN) participent aussi à cette inauguration. Tout comme la Députée Karine LEBON, la Conseillère régionale Laëtitia LEBRETON, et le Conseiller départemental Aurélien CENTON.

Par ailleurs, ce projet permet de positionner durablement Petite France sur la carte touristique de La Réunion. Ce village traditionnel est en effet un lieu incontournable situé sur la route du Maïdo, l’un des lieux les plus visités à La Réunion avec plus de 400 000 passages à l’année. Le Maïdo constitue en effet le plus beau sommet de La Réunion.

Associer étroitement la population

Ce projet illustre aussi la volonté de la Municipalité d’associer étroitement les habitantes et les habitants aux décisions prises dans la vie de la cité. C’est le sens de la concertation menée avec la population de Petite France. Plusieurs réunions ont d’ailleurs été organisées pour définir les besoins et savoir quels équipements installer.